Российская «дочка» австрийской группы Raiffeisen Bank International — Райффайзенбанк хочет наращивать объемы своего корпоративного бизнеса, ориентируясь на долю доходов от безрисковых продуктов существенно выше 50% в их общем объеме, сказал в интервью Reuters руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрий Средин.

Банк, являющийся одним из крупных организаторов размещения рублевых облигаций и евробондов, намерен расширить свое присутствие и в этом сегменте, делая ставку на новую нишу — эмитентов из СНГ.

«В 2018 году мы рассчитываем ощутимо нарастить объемы корпоративного бизнеса. Эта задача включает в себя не только кредитование: мы серьезно нацелены на то, чтобы доля доходов от безрискового бизнеса, не связанного с кредитом, существенно превышала 50% общих доходов», — сказал Средин.

Банк сокращал кредитный портфель в рамках задачи уменьшить за 2015—2017 годы взвешенные по риску активы на 20%, поставленной материнской структурой. К концу 2016 года, то есть на год раньше запланированного срока, цель по сокращению RWA уже была достигнута, говорил журналистам глава российской «дочки» Сергей Монин.

По словам Средина, NPL банка остается на рекордно низком уровне. Банк еще не публиковал отчетность по международным стандартам за весь 2017 год. На конец III квартала доля обесцененных кредитов составляла 5,2% против 6,7% на начало прошлого года.

Средин сказал, что у банка нет задачи держать долю на рынке, цель — максимизировать доходность на вложенный капитал.

«В сегменте топ-200 компаний в РФ у нас проникновение более 70%. Мы практически со всеми взаимодействуем по тем или иным продуктам. С рядом компаний мы не работаем по причине санкций либо других естественных ограничений», — сказал он.

Санкции на запрет участия в финансировании в отношении целого ряда крупных российских компаний, банков и физических лиц усложнили работу Райффайзенбанка из-за статуса «дочки» иностранного банка в РФ, но не нанесли существенного ущерба доходам.