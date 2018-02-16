Прибыль Почта Банка по итогам 2017 года превысит плановый показатель в 900 млн рублей, сообщил ТАСС глава банка Дмитрий Руденко на Российском инвестиционном форуме.

«Нужно дождаться окончательного аудита. Но я с уверенностью могу сказать, что прибыль будет выше плановой. Плановая прибыль у нас была 900 миллионов рублей. Она будет больше, прилично больше», — сказал он.

Руденко уточнил, что за 2018 год банк планирует получить прибыль на уровне 2017 года.

Чистая прибыль банка за январь — сентябрь 2017 года по МСФО составляла 817 млн рублей.