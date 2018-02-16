Промсвязьбанк улучшил условия подключения торгового эквайринга для малого бизнеса и теперь предприниматели могут подключить эквайринг с минимальным пакетом документов и на максимально выгодных условиях.

Действующим клиентам доступно подключение услуги и управление эквайрингом через личный кабинет в интернет-банке, говорится в сообщении кредитной организации.

Клиенты, подключившие торговый эквайринг до 31 марта 2018 года включительно, в рамках акции получат сниженную комиссию, не зависящую от оборота торговой точки, и специальные условия на обслуживание от партнеров банка. Интернет-магазин SalePOS дарит дисконтную карту с фиксированной скидкой на 2 года, выпущенную лимитированной серией. А компания «ОФД-Я», предоставит участникам акции специальные цены на первый год услуг, гарантируя клиентам абсолютную надежность и безопасность в передаче, обработке и хранении фискальных данных. Используя дополнительный функционал личного кабинета, можно контролировать выручку, работу касс, время открытия и закрытия смен и многое другое в режиме онлайн.