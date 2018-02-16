Негосударственные пенсионные фонды будут нести ответственность за управление пенсионными накоплениями и пенсионными резервами, которое должно осуществляться в соответствии с принципами разумности, заботливости и осмотрительности, исключительно в интересах застрахованных лиц и участников. Такой законопроект принят сегодня Государственной думой во втором чтении, сообщается на сайте ЦБ.

Документ предусматривает введение фидуциарной ответственности НПФ: фонды должны будут приобретать и реализовывать активы на наилучших доступных условиях на момент заключения сделки. В случае выявления нарушений, если фонд купит активы по ценам выше, чем есть на рынке на момент заключения сделки, он возместит убытки за счет собственных средств. Решение о наличии нарушения и величине возмещаемых убытков будет принимать Банк России на основании мотивированного суждения. За фондами остается право оспорить его, обратившись в специальную комиссию регулятора.

«Законопроект устанавливает дополнительные требования, чтобы пресечь возможные действия НПФ, не соответствующие интересам клиента: покупка любого актива должна будет обосновываться, сравниваться с аналогами, фонды должны будут объяснять, почему купили инструмент именно по этой цене, а не по другой», — отметил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

У фондов также появится возможность не переоценивать ценные бумаги, которые планируется удерживать до погашения. Это позволит НПФ и их клиентам избежать убытков в случаях краткосрочного падения цен.

Другая новация касается введения новой системы вознаграждения НПФ, включающего переменную и постоянную составляющую. Оплата переменной части вознаграждения станет производиться за счет дохода от инвестирования, оплата постоянной части — за счет средств пенсионных накоплений, она не будет зависеть от результатов инвестирования. Однако если по результатам пятилетнего периода НПФ получит убыток, часть вознаграждения придется вернуть. Такая система мотивирует фонды использовать долгосрочные инвестиционные стратегии и соответствующие инструменты инвестирования.

«Мы рассчитываем, что одновременное введение фидуциарной ответственности и новой системы вознаграждения позволит достичь баланса между защитой прав застрахованных лиц и получением НПФ наилучших результатов инвестирования», — резюмировал Чистюхин.

