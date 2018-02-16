Сооснователь QIWI Сергей Солонин выкупил онлайн -сервис по управлению мероприятиями Timepad у его основателей и венчурного фонда Target Global. За 100% компании Солонин заплатил около 10 млн долларов, пишут «Ведомости».



Чуть более половины суммы получил фонд, а основатели — в соответствии с их долями в проекте на момент сделки. Покупателем выступил лично Солонин, компания не будет аффилирована с другими структурами его бизнеса, уточнил представитель Солонина.

Timepad занимается организацией и продвижением мероприятий, которые, по собственным данным сервиса, посетило уже более 15,4 млн человек. Есть корпоративные клиенты, среди которых Timepad называет Высшую школу экономики, Oracle, институт «Стрелка», Центр фотографии им. братьев Люмьер. Timepad зарабатывает на комиссиях от продажи билетов на мероприятия, а также на их рекламе.

Сервис появился в 2008 году, три основателя совместно вложили в него несколько десятков тысяч долларов, рассказала один из сооснователей Людмила Павлова. В 2014 году Target Global вложил в стартап 1 млн долларов. В 2016 году Timepad продал билетов на 1 млрд рублей, выручка от комиссии и рекламы составила 122,4 млн рублей, отмечает Павлова.

После покупки Timepad нынешняя команда и основатели продолжат управлять сервисом, а Солонин будет участвовать в принятии стратегических решений, рассказывают Павлова и представитель Солонина. По их словам, пока стратегия проекта останется прежней, но в будущем возможна интеграция с разными бизнесами Солонина.