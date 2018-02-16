На информационном портале Банки.ру подведены итоги очередного конкурса «Отзыв месяца». В нем принимают участие посетители сайта, оставившие комментарии в разделе «Служебный рейтинг» .

В январе 2018 года победил отзыв «Московский Кредитный Банк – самый замечательный банк! (среди всех кредитных и московских)» , автор которого рассказывает о своем опыте работы в Московском Кредитном Банке.

«На работу приходить надо вовремя, с этим строго, но, к счастью, задерживаться можно сколько угодно (и даже ночевать)! Дресс-код и всякие «свистелки-перделки» — как у всех. При приеме на работу — полиграф. Часа два импозантный мужчина с усами будет вам давать бенефис о том, как он вас «без рентгена насквозь видит», и задавать дурацкие вопросы. Если не пройдете — не расстраивайтесь: «Если к другому уходит невеста, еще не известно…» (с). Если пройдете — тоже не расстраивайтесь, вас ждет много интересной, трудной и нервной работы, в процессе которой вы познакомитесь со множеством интересных людей и возненавидите их. Вы приобретете бесценный опыт и, возможно, утратите всякое желание работать в банках. Но, может, оно к лучшему? Такой вот замечательный банк! Как он там, бедный, без замечательного меня? Я не знаю… Надеюсь, что не хуже», — пишет он.

Автор под ником Karachun получает специальный приз Банки.ру — 30 тыс. рублей, а также антивирусную программу ESET NOD32 .



Поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Служебном рейтинге»!