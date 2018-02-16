Пенсионный фонд Сбербанка перешел на новейший стандарт финансовой отчетности ХBRL. Об этом сообщила накануне внешняя пресс-служба НПФ.

«НПФ Сбербанка первым в России успешно реализовал автоматизированный сбор реестровых данных (записей, содержащих миллионы строк) при формировании тестовой отчетности. Переход на новую технологию был реализован в рамках проекта Банка России по переходу некредитных финансовых организаций на электронный формат сбора и обработки отчетных данных на базе спецификаций ХBRL», — пояснили в организации.

«Внедрение формата ХBRL — важный шаг не только для НПФ Сбербанка, но и для всей отрасли в целом. Мы сформировали эффективную команду, работающую в рамках пилотного проекта регулятора, и заслуженно получили благодарность Банка России, — отметила заместитель генерального директора НПФ Сбербанка Елена Тетюнина. — Фонд продолжит работу в этом направлении, в том числе расширит использование технологии в других направлениях».

Как напоминают в НПФ Сбербанка, аббревиатуру ХBRL дословно можно расшифровать как «расширяемый язык деловой отчетности» (eXtensible Business Reporting Language). Спецификация языка ХBRL разрабатывается и публикуется независимой международной организацией ХBRL International, в которой насчитывается более 600 участников из 35 стран. Язык ХBRL обладает гибкой структурой и позволяет оперировать большим объемом данных, подготовленных в соответствии с принципами МСФО, Basel, Solvency и т. п. Он предоставляет Банку России механизм детального контроля над подотчетными организациями. «Внедрение формата ХBRL повышает надежность и финансовую устойчивость самих компаний за счет усиления контроля над ними. Это совершенно новая технология взаимодействия, новый уровень организации и управления данными», — подчеркивается в релизе.



«Внедрение формата ХBRL — это качественный переход на новые стандарты, который позволит повысить прозрачность и открытость финансовой информации для всех участников рынка, унифицировать сбор отчетных данных, автоматизировать процессы, а также использовать эту отчетность для оптимизации внутренних процессов», — прокомментировал директор по информационным технологиям НПФ Сбербанка Андрей Козлов.