Новикомбанк не будет передавать кредитные обязательства, связанные с гособоронзаказом, Промсвязьбанку. Об этом сообщил журналистам замглавы «Ростеха» Игорь Завьялов.



«Речи о передаче кредитных обязательств наших компаний из Новикомбанка в Промсвязьбанк не идет. Новикомбанк является 100% дочерней структурой «Ростеха» и на протяжении многих лет обеспечивает кредитование большинства предприятий корпорации. Разрушение сложившихся экономических и финансовых связей может привести к нарушению отлаженной работы предприятий ОПК и смежных отраслей промышленности», — сказал он.

Завьялов отметил, что «в условиях санкционных ограничений, введенных в отношении многих организаций «Ростеха», Новикомбанк продолжает финансировать их деятельность в рамках исполнения гособоронзаказа и реализации военно-технического сотрудничества».

«Профессиональные кадры банка, услуги корпоративного казначейства, наша IT-инфраструктура, филиальная сеть и возможность дистанционного сервиса позволяют обеспечить оптимальное обслуживание исполнения госконтрактов, в том числе в рамках военно-технического сотрудничества. Осуществляется эффективный контроль за целевым использованием средств. Тем самым обеспечивается защита и сохранность бюджетных средств», — добавил Заявьялов.