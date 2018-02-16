Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы России по Нижегородской области признала противоречащей требованиям пункта 1 статьи 9 федерального закона «О рекламе» рекламу Сбербанка , распространявшуюся в Нижнем Новгороде в прошлом году. Сообщение об этом опубликовано накануне на сайте Нижегородского УФАС.

В частности, в октябре 2017 года специалисты ведомства обратили внимание на установленную в городе рекламную конструкцию с сообщением: «Сбербанк Mastercard. Деньги наши — бонусы ваши! Оформите кредитную карту Mastercard Сбербанка и получите бонусы до 10%».

Специалисты УФАС заподозрили нарушение законодательства о рекламе, и 27 ноября в отношении Сбербанка было возбуждено антимонопольное дело. Как поясняется, сообщение Сбербанка, являясь рекламой стимулирующего мероприятия, требования к которой установлены статьей 9 закона «О рекламе», не содержало информацию о сроках проведения стимулирующего мероприятия.

Комиссия Нижегородского УФАС 14 февраля 2018 года по результатам рассмотрения дела признала рекламу Сбербанка ненадлежащей, противоречащей требованиям пункта 1 статьи 9 ФЗ «О рекламе».

Материалы дела будут переданы уполномоченному должностному лицу Нижегородского УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении, отмечается в сообщении.



Согласно пункту 1 статьи 9 федерального закона «О рекламе», в рекламе, сообщающей о проведении конкурса, игры или иного подобного мероприятия, условием участия в которых является приобретение определенного товара, должны быть указаны сроки проведения такого мероприятия, напоминают в региональном УФАС.