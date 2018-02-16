Подход к проверкам бизнеса должен быть кардинально изменен, сообщил Савва Шипов. По его словам, с одной стороны, нужно ограничивать перечень оснований для внеплановых проверок, а с другой - учитывать особенности работы бизнеса, когда нужно сделать исключение из правил, но и в этом случае такой перечень исключений необходимо установить законодательно.

Решение о проведении проверки должно приниматься не конкретным инспектором, а на основании степени риска, пояснил Шипов.

«Например, поступает жалоба о каких-то нарушениях. Необходимо оценить, какие требования нарушаются, насколько нарушение несет за собой опасность - причинение вреда жизни, здоровью, имуществу, насколько можно доверять источнику информации и так далее. Поэтому мы считаем, что внеплановые проверки постепенно должны переходить на риск-ориентированный подход, и если срабатывают индикаторы, что риск действительно высокий, тогда проверка проводится, если нет, то проверка не нужна», - цитирует Шипова «Российская газета» .