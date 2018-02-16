Предпринимателям из сектора малого и среднего бизнеса (МСБ), ориентированным на экспорт, нет места в этой сфере до того момента, пока не будет создана соответствующая инфраструктура экспортных поставок компаний из сектора МСБ. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Олег Фомичев на сессии, посвященной роли малого бизнеса в экспортных поставках в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Малому бизнесу пока нет места в экспорте. Это не более 1% от общих поставок, но на перспективу (место) есть. Вопрос на самом деле — в создании соответствующей инфраструктуры: финансовой инфраструктуры, инфраструктуры страхования, а также логистическая составляющая», — отметил Фомичев, передает ТАСС.