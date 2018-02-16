Выпуск «народных» ОФЗ в субъектах РФ не окажет негативного влияния на уровень долга эмитирующих эти бумаги регионов. Такое мнение высказал в интервью ТАСС премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



«Нет, конечно. Потому что ОФЗ смогут выпускать только те, у кого нет проблем с долгами. И это очевидно, за этим должен следить Минфин. Решение должно приниматься по согласованию с Минфином», — сказал он, отметив при этом, что гарантом по этим бумагам будет выступать регион-эмитент.

Медведев также выразил уверенность, что эти выпуски не отразятся на объемах классических банковских депозитов населения.

При этом глава Кабмина отметил, что выпуск таких бумаг должен быть согласован прежде всего с финансовым положением самого региона. «Региону, у которого серьезная финансовая задолженность, ему, конечно, трудно планировать подобные займы, но тем не менее это возможно, я имею в виду в региональном разрезе», — пояснил Медведев. Он напомнил, что десять регионов уже осуществляли подобного рода заимствования, «и даже один муниципалитет пытался это делать».

Говоря в целом об уровне долга регионов, председатель правительства напомнил, что долгие годы уровень задолженности субъектов РФ постоянно рос, и только в прошлом году он сократился. «Не намного — на 1,6% — но это уже, будем надеяться, часть тенденции, это уже очень хорошо», — добавил Медведев.

По его словам, позитивное влияние на ситуацию оказало, в частности, решение Кабмина провести реструктуризацию бюджетных кредитов, которые когда-то предоставлялись регионам, на сумму 1,7 трлн рублей. «Это неплохая система взаимоотношений с учетом накопленных регионами долгов, и мне кажется, что это будет способствовать тому, что мы постараемся вывести регионы на траекторию роста и практически закрыть вопрос задолженности через какое-то время», — резюмировал глава правительства.