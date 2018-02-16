Правительство России готово противостоять попыткам давления извне, а успехи развития экономики РФ в условиях санкций признают даже ее недруги. На это указал премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу в интервью ТАСС.

«Если говорить в целом, то, безусловно, мы к этому (возможным новым ограничениям) готовы», — отметил он

«За эти несколько лет мы, по сути, начали создавать основу более современной, диверсифицированной российской экономики, которая в значительной степени способна обслуживать собственные нужды и создавать продукты для внутреннего потребления: как промышленные продукты, промышленные товары, включая производство средств производства, то есть станки, оборудование, так и продовольственные товары, развитие сельского хозяйства. И в этом смысле наши недруги, скажем по-честному, признают наши успехи, что в результате введения этих бессмысленных санкций, которые никому не помогают, Россия смогла, по сути, обеспечить, например, свою продовольственную безопасность», — сказал российский премьер.

По его словам, это очень важно. «Когда мы принимали доктрину продовольственной безопасности, не скрою, я смотрел и думал: когда же мы сможем выйти на те цифры, которые в ней есть, добиться самообеспечения по ряду позиций. Добились быстрее, чем ожидали. По некоторым позициям превзошли. Сейчас мы (это удивительно, это правда) обсуждаем на совещаниях, надо ли нам инвестировать дополнительные деньги, например, в отдельные направления животноводства, или уже будет перепроизводство. Это опасно. А если есть дополнительные инвестиции, то куда поставлять продукцию на экспорт. Еще совсем недавно, мы с вами это помним, закупали курятину в Европе и в той же самой Америке. Сейчас мы поставляем ее на экспорт... Ну и так далее. По зерну, вы сами знаете, каковы урожаи. Мы — самый крупный экспортер в мире. Я помню те времена, когда мы пшеницу в Канаде покупали. И это был период не самый плохой в истории Советского Союза. Но пшеницу в Канаде покупали», — сказал Медведев.

Он признал, что российские власти внимательно отслеживают все шаги, связанные с введением новых ограничений против России. «Конечно, фиксируем. Всякие дурацкие законы, идеи, которые звучат в некоторых парламентах, от некоторых должностных лиц иностранных государств на эту тему, известны. Некоторые из них даже действуют, и они не прекращают попыток новые решения генерировать. Обычно это законодательная власть делает, например в Соединенных Штатах Америки: усиление санкций, введение каких-то реальных санкций и так далее. Все это нами, естественно, отслеживается», — отметил премьер-министр.

Однако российские власти готовы противостоять новым попыткам давления. «Если говорить в целом, то, безусловно, мы к этому готовы», — отметил он, поскольку экономика России научилась жить в условиях как внешних, так и внутренних ограничений, связанных с падением мировых цен на углеводороды, даже несмотря на то, что «структура нашей экономики, прямо скажем, не идеальна, она зависима от экспорта сырья, а также от внешних ограничений».

«За эти несколько лет мы смогли все вывести на другой уровень, в смысле противостояние подобным попыткам обложить нашу экономику со всех сторон, накинуть на нее удавку и в конечном счете пустить под откос те преобразования в экономике и социальной сфере, которые ведутся в нашем государстве», — сказал премьер-министр РФ.