По словам премьер-министра, будущему правительству придется работать не в самых легких условиях.
Премьер России Дмитрий Медведев считает, что правительство, которое будет сформировано после выборов президента РФ, продолжит текущий курс.
«Я думаю, что будущий Кабинет министров будет тоже работать не в самых легких условиях, поэтому ему нужно будет извлечь определенные уроки из того, что мы делали, из наших достижений, из наших ошибок и продолжить курс на развитие экономики и социальной сферы нашей очень большой страны», — заявил Медведев в интервью ТАСС.
По его оценке, «это очень серьезная задача для любого российского правительства».
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