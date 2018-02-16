Премьер России Дмитрий Медведев считает, что правительство, которое будет сформировано после выборов президента РФ, продолжит текущий курс.

«Я думаю, что будущий Кабинет министров будет тоже работать не в самых легких условиях, поэтому ему нужно будет извлечь определенные уроки из того, что мы делали, из наших достижений, из наших ошибок и продолжить курс на развитие экономики и социальной сферы нашей очень большой страны», — заявил Медведев в интервью ТАСС.

По его оценке, «это очень серьезная задача для любого российского правительства».