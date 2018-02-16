Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству и губернаторам сохранить достигнутый экономический рост.

«В целом ситуация выглядит гораздо более бодро, чем год назад, мы это знаем. Никакие модельные бюджеты не отменяют того, что наша экономика перешла к росту, у нас практически ранее недостижимый уровень инфляции, снижаются кредитные ставки. По уровню макрорегулирования, по макропоказателям мы находимся в очень хорошем состоянии», — сказал Медведев, закрывая встречу с высшими должностными лицами регионов РФ в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Все это нужно сохранить обязательно и сейчас, и на будущее. К этому я, конечно, призываю своих коллег по правительству с учетом цикла работы правительства и, конечно, надеюсь, что так же будут работать коллеги-губернаторы», — добавил он.