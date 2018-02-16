Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым вводить международное регулирование в отдельных, особо важных сегментах цифровых технологий. Такое мнение он высказал в пятницу в интервью ТАСС.



«Государство все-таки должно правильным образом расставлять приоритеты, в необходимых случаях принимать акты регулирования, а по особо важным вопросам, как технологии, которые сейчас активно развиваются в области цифровой экономики, жизни внутри Сети, принимать и международные конвенции. С этим пока все совсем плохо, а это весьма необходимо на будущее. Это все признают, но пока договориться ни о чем не могут», — сказал он.

Медведев добавил, что у России в этом вопросе есть союзники, но не из числа тех стран, «которые и так имеют контроль над соответствующими потоками». Он обратил внимание на то, что «наши американские друзья не хотят ничего делать по этому поводу, потому что они и так все регулируют, но своими правилами, им не нужны международные правила».

«Система выдачи адресов и всего остального, вот эта система, которая формировалась исторически в Соединенных Штатах Америки, — она их устраивает. Там тоже идут какие-то споры, они решения принимают, но тем не менее это внутриамериканская история. Они не хотят ее интернационализировать, а мы хотим. Мы должны понимать, что здесь происходит», — заявил председатель правительства РФ.

В то же время, по его словам, стоит избегать обособления отдельных сегментов. «Это тоже плохо, мы же понимаем, что Интернет, вообще цифровой мир — это не только проблемы или какая-то ненужная, вредная информация. По большей части это полезная информация, это огромное количество возможностей — и услуги получать в цифровой форме, и, конечно, знания свои углублять, образование получать — все это должно сохраниться», — пояснил премьер-министр.