Кардинальные изменения в этой сфере, по словам премьер-министра, в России не нужны.
Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что налоговой системе России может понадобиться донастройка, однако никаких решений на этот счет пока нет.
«Никаких решений (об изменении налоговой системы) пока нет», — подчеркнул он в интервью ТАСС.
«У нас система налоговая сама по себе неплохая», — уверен глава правительства. «Кардинальные изменения налоговой системы в нашей стране не нужны, но какая-то донастройка необходима, потому что в любом случае меняются условия хозяйствования, условия жизни, доходы, и такую донастройку нужно будет проводить после завершения того периода, на который президент и, соответственно, правительство объявили мораторий на изменение», — добавил он.
Говоря о неналоговых платежах, премьер отметил, что их необходимо упорядочить. «Разные ведомства их (неналоговые платежи) утверждают: то ставка растет, то падает, разные письма пишут, — описал ситуацию Медведев. — Поэтому мы сейчас приняли решение номер один: пока ничего не увеличивать, просто для того, чтобы разобраться».
«Решение номер два: нужно подготовить закон о том, каким образом эти неналоговые платежи меняются, — сообщил премьер. — Закон может быть принят либо в форме отдельного закона, либо интегрированного в Налоговый кодекс. По этому поводу еще будут дискуссии».
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