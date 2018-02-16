Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что налоговой системе России может понадобиться донастройка, однако никаких решений на этот счет пока нет.

«Никаких решений (об изменении налоговой системы) пока нет», — подчеркнул он в интервью ТАСС.



«У нас система налоговая сама по себе неплохая», — уверен глава правительства. «Кардинальные изменения налоговой системы в нашей стране не нужны, но какая-то донастройка необходима, потому что в любом случае меняются условия хозяйствования, условия жизни, доходы, и такую донастройку нужно будет проводить после завершения того периода, на который президент и, соответственно, правительство объявили мораторий на изменение», — добавил он.

Говоря о неналоговых платежах, премьер отметил, что их необходимо упорядочить. «Разные ведомства их (неналоговые платежи) утверждают: то ставка растет, то падает, разные письма пишут, — описал ситуацию Медведев. — Поэтому мы сейчас приняли решение номер один: пока ничего не увеличивать, просто для того, чтобы разобраться».

«Решение номер два: нужно подготовить закон о том, каким образом эти неналоговые платежи меняются, — сообщил премьер. — Закон может быть принят либо в форме отдельного закона, либо интегрированного в Налоговый кодекс. По этому поводу еще будут дискуссии».