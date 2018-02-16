Фонд развития промышленности планирует снизить ставки по кредитам для предприятий с 5% до 4—3%. Об этом в интервью Business FM сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Я не берусь сказать сейчас по всем программам и за какой период времени, мы уже начали движение в эту сторону. Поэтому снижение ставки до 4% или 3% как уже базовой для большего интереса и мотивации предпринимателей — это точно не за горами. То есть это в ближайший год мы будем точно опускать», — сказал министр.



Фонд развития промышленности был основан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли России. Организация предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств. На эти цели фонд на конкурсной основе предоставляет займы по ставке 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 50 млн до 500 млн рублей.