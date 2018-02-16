Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду февраля составила 6,964%, в очередной раз обновив исторический минимум. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Банком России в пятницу.

Предыдущее минимальное за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009-го) значение ставки было зафиксировано по итогам третьей декады января этого года — 7,075%. Таким образом, по сравнению с предыдущим отчетным десятидневным периодом максимальная ставка по вкладам снизилась на 0,111 процентного пункта.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам была в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п. до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

За 2017 год Банк России снизил ключевую ставку в общей сложности на 2,25 п. п., а уже в этом году ставка была снижена еще на 0,25 п. п. и с 12 февраля составляет 7,5%.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк , Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

С 27 ноября 2017 года объектом специального внимания ЦБ вновь стали случаи превышения максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. С 22 декабря 2014 года регулятор рекомендовал банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п., а до конца 2014-го допускалось превышение максимум на 2 п. п.

Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений ).



Установленный Банком России на февраль базовый уровень доходности рублевых депозитов до востребования составляет 6,331%, вкладов на срок до 90 дней — 7,846%, от 91 до 180 дней — 7,921%, от 181 дня до года — 7,777%, свыше года — 8,144%.