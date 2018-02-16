Регулятор предоставляет всем кредитным организациям возможность использования электронного документооборота с Банком России при получении обеспеченных кредитов ЦБ в рамках стандартных инструментов рефинансирования.

Кредитные организации, заключившие дополнительные соглашения к договору, смогут направлять в Центробанк (Департамент операций на финансовых рынках) в электронном виде заявки на участие в кредитном аукционе Банка России / заявления на получение кредита Банка России по фиксированной процентной ставке и заявления на перевод ценных бумаг из раздела «Блокировано Банком России» в раздел «Основной» или другой раздел «Блокировано Банком России».

Информация о форматах указанных документов, а также условиях и порядке обмена размещена на официальном сайте Банка России, сообщает регулятор.

Напомним, ранее такая возможность была предоставлена только кредитным организациям, основные счета которых обслуживаются в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу и отделениях, входящих в состав ГУ по ЦФО.