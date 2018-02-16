Переговоры ВТБ с основателем «Магнита» Сергеем Галицким о выкупе у него акций продолжались менее полугода. Об этом в интервью «Коммерсант FM» рассказал глава ВТБ Андрей Костин.

«Переговоры велись, я думаю, чуть менее полугода, но в такой уже практической, реальной фазе, когда уже конкретно говорили по ценам, по всему, по условиям — наверное, с декабря прошлого года. То есть не так много для такого рода сделок, но все-таки достаточно большой срок. Помогало то, что «ВТБ Капитал» имеет очень серьезную команду аналитиков, и за деятельностью компании мы присматривали давно. Поэтому нам многие вещи были уже известны, в целом было понимание и проблем компании, и ее достоинств», — сказал он.

«Часто случается, просто в ходе одного из разговоров Сергей Николаевич выразил пожелание, что, наверное, ему пришло время продать компанию, что он хочет сконцентрироваться, как он сказал, на проблемах детского футбола. Он сделал огромную работу — построил один из лучших, наверное, стадионов в нашей стране. Он действительно занимается этой школой, у человека, наверное, приоритеты на данном этапе жизни такие, он почувствовал, что лучше отдавать максимум сил туда, а здесь пришло время для смены акционера, для, может быть, большей роли команды менеджеров», — отметил Костин.

По его словам, акционеру непросто отойти от непосредственно управления ежедневного бизнесом, прийти к пониманию, что это будет в интересах компании, которую он очень любит.

Ранее сообщалось, что основатель и совладелец сети розничных магазинов «Магнит» Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1% акций компании.