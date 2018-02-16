15 февраля на ежегодном Российском Инвестиционном форуме Сочи 2018 заместитель председателя Правления КБ «Кубань Кредит» Александр Калинич и заместитель главы администрации Краснодарского края Игорь Галась подписали соглашение о сотрудничестве. Данное соглашение нацелено на стратегическое партнерство, развитие долгосрочного и эффективного взаимодействия в целях решения задач социально-экономического развития Краснодарского края и реализации государственной политики в сфере финансового просвещения населения.

С 2014 года КБ «Кубань Кредит» ООО реализует собственную программу повышения финансовой грамотности в рамках политики «С заботой о старшем поколении!». Опыт Банка в сфере финансового просвещения был положительно принят общественностью региона, и теперь данная политика будет применяться среди широких кругов населения.