ООО «Инфовотч групп», основным акционером которого является Наталья Касперская, приобрело 80% ООО «Хэндисолюшенс», управляющего платежной системой HandyBank, следует из данных СПАРК.

Наталья Касперская подтвердила факт сделки, но не раскрыла ее сумму, пишет РБК . Основатель и генеральный директор платежной системы Pay-Me Владимир Канин полагает, что стоимость всей компании HandyBank составляет около $5 млн, а значит, покупка 80% компании могла обойтись Касперской примерно в $4 млн. Хотя эксперты дают невысокую оценку стоимости HandyBank.

Не исключено, что с помощью приобретенной платежной системы InfoWatch может выйти на рынок криптовалют, считает аналитик «Финама» Леонид Делицын. На вопрос издания о том, планируется ли развивать на базе HandyBank и Нэклис-банка сервисы, связанные с криптовалютами, Наталья Касперская сообщила, что «планируется развитие направлений услуг, связанных с финтехом».

По словам исполнительного директора Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Арсения Щельцина, у Касперской есть хорошие шансы сделать свои продукты в области криптовалют, и они, вероятнее всего, будут отличаться от аналогов сертификацией в России.

HandyBank не единственная платежная система, на которую нацелилась InfoWatch. Компания рассматривает возможность покупки еще как минимум одной платежной системы, но эта сделка пока не закрыта, сообщила Касперская.