Расширение программы ОФЗ для населения до 100 млрд рублей может привести к оттоку депозитов из банков. Такое мнение высказал ТАСС глава Сбербанка Герман Греф.

«Это большая сумма. Нужно будет считать. Но это отток, безусловно», — считает он.

ВТБ продолжит участвовать в программе ОФЗ для населения, сказал журналистам в кулуарах форума глава госбанка Андрей Костин.

«Опыт первый показал, что это хороший инструмент, он востребован. Мне кажется, давно население нуждалось в инструменте для вложений. Вообще мы видим растущий интерес вкладчиков по мере сокращения (ключевой) ставки и по мере (снижения) депозитных ставок. Все больше людей интересуются инвестиционными инструментами, ценными бумагами», — сказал он.

При этом замминистра финансов РФ Сергей Сторчак полагает, что ОФЗ для населения (ОФЗ-н) можно считать конкурентом банковских депозитов, но переток средств в этот инструмент не будет значительным.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину проработать вопрос об увеличении объема эмиссии ОФЗ для населения в 2018 году до 100 млрд рублей.