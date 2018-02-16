Объединение дочерних банков Внешэкономбанка — «Глобэкс» и Связь-Банка — даст эффект в 1 млрд рублей только от объединения их центральных офисов, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ВЭБа Сергей Горьков.



Ранее глава ВЭБа сообщал, что наблюдательный совет Внешэкономбанка планирует в апреле рассмотреть вопрос об объединении «Глобэкса» и Связь-Банка.

«Я думаю, что весной мы будем готовы дать предложение. Мы видим хорошую возможность оптимизации. Оптимизация только офисов центральных приблизительно дает экономию в 1 млрд рублей, поэтому очевидно, что это надо делать», — передает его слова ТАСС.

В январе ВЭБ сообщил, что вынесет на ближайшее заседание наблюдательного совета предложения о дальнейшей стратегии дочерних банков.