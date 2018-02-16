Российский рынок откроется подъемом вследствие роста японских, европейских фьючерсов на фондовые индексы и аналогичных контрактов MSCI развивающихся рынков на 1,2% и 0,35% и 0,5% соответственно. Основным драйвером роста для всего мирового рынка выступил американский рынок, который в течение 5 сессии подряд вырос на 7,8% после падения на 10%. Основным толчком к росту послужила перепроданность рынка и проект бюджета США на 2019 год. Кроме того, увеличение доходности гособлигаций до 2,9% заставляет инвесторов искать большую доходность от инвестиций.

Российский рынок также получает приток иностранной ликвидности. Мы полагаем, что иностранные инвесторы готовятся покупать 16-летние ОФЗ (погашение в 2034 г.), о которых Минфин говорил в среду. В случае размещения длинных бумаг иностранные инвесторы возьмут большую часть объема, даже если не будет премии к кривой ОФЗ. Поскольку реальная ставка при низкой инфляции, и длина бумаги при снижении ключевой ставки обеспечивают наилучшие условия для покупки. Хотя вопрос с премией остается открытым.

Сегодня мы ожидаем частичного укрепление рубля из-за того, что следующая неделя будет короткой на российском рынке в силу праздников, а через одну неделю пройдут основные налоговые платежи, и поэтому экспортеры начнут создавать спрос на рубли заранее. При этом в понедельник расчетов по долларам не последует из-за праздника в США, что приведет к безликвидному состоянию на мировом рынке.