Права граждан на пенсионные накопления, которые были «заморожены» с 2014 года, будут соблюдены. Такое заявление в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума высказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

«Сейчас есть разные варианты решения этого вопроса. В любом случае граждане не пострадают, эта сумма может быть либо учтена в солидарной системе на выгодных условиях, либо переведена в уже новые системы. Все зависит от того, какие будут нормы закона», — сказал глава ПФР.

Он считает, что корпоративные пенсионные системы должны заменить накопительный элемент системы обязательного пенсионного страхования.

«У пенсионной системы должно быть несколько уровней: базовый, солидарная часть и корпоративные накопительные системы. На наш взгляд, накопительная система должна быть корпоративной. В ней должны участвовать работодатель и работник на принципах отраслевых соглашений», — отметил Дроздов.

Он напомнил, что мораторий на формирование пенсионных накоплений граждан продлен до 2020 года. Центральный банк и Минфин разработали концепцию индивидуального пенсионного капитала, чтобы решить проблему увеличения доходов будущих пенсионеров за счет добровольных отчислений.

Основные дискуссии вокруг документа заключалась в том, сделать подписку на формирование индивидуального пенсионного капитала автоматической при приеме на работу или оставить за гражданином право решать, хочет ли он отчислять процент от зарплаты ежемесячно в счет накоплений.

«Впереди нас ждут дискуссии по этому вопросу, потому что закона пока нет, но есть концепция. Могу привести в пример Голландию и Англию, где этими системами охвачены более 90% всех работающих в компаниях», — сказал Дроздов.