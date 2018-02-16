Почта Банк создавался как цифровая компания, поэтому цифровизация позволила снизить затраты в десять раз. Об этом заявил первый заместитель президента — председателя правления Почта Банка Георгий Горшков.

«Снижаются в десять раз затраты на документооборот, хранение информации, повышается эффективность управления. Это не самые очевидные для стороннего наблюдателя статьи расходов, но их минимизация позволяет нам экономить миллиарды рублей, за счет этого мы можем предложить клиентам продукты по лучшей цене. Уже сегодня использование цифровых инструментов способно повысить эффективность экономики не только бизнеса, но и региональных экономик», — сказал он в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Горшков отметил, что цифровая экономика будет эффективна только в том случае, если охватит все без исключения регионы России и не будет ограничиваться лишь крупными городами. Поэтому для эффективного построения цифровой экономики в нашей стране нужно принимать меры по устранению цифрового неравенства небольших населенных пунктов и отдаленных территорий. И ключевая задача в этой части встает перед компаниями федерального уровня с масштабным региональным присутствием.



«Начальная точка отсчета в любой экономике — это потребитель. Мы проводили исследование и выяснили, что проникновение технологий в жизнь россиян сегодня довольно высокое, однако 15% наших клиентов не носят с собой или не имеют мобильного телефона. Фрагментарно встречающийся низкий уровень цифровизации территорий и населения очень важно учитывать при построении цифровой экономики», — сказал первый зампред Почта Банка.

По его словам, цифровая экономика — это прежде всего механизм эффективного доступа клиентов к товарам и услугам, который позволяет компаниям снижать издержки и поставлять потребителям услуги по лучшей цене.