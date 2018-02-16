Основатель и совладелец сети розничных магазинов «Магнит» Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1% акций компании, рассказал Галицкий на Инвестиционном форуме в Сочи, передает корреспондент РБК .

«Пришло время что-то изменить в своей жизни. Это было хорошее время. Это было непростое решение. Я основал эту компанию. Но ничто не вечно. Толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель. Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений, они должны их получить», — сказал Галицкий.

По его словам, сумма сделки составила 138 млрд рублей, она будет закрыта после одобрения ФАС. После завершения сделки Галицкий так и будет миноритарным акционером «Магнита» с пакетом в 3% акций. Планируется, что после сделки компания останется публичной.

Группа ВТБ становится крупнейшим акционером «Магнита», подтвердил глава ВТБ Андрей Костин — о заключении соглашения Галицкий и Костин объявили совместно.

Костин также отметил, что «Магнит» — крупнейшая розничная сеть в России по количеству магазинов и один из лидеров рынка по операционной эффективности. По его словам, рынок розничной торговли переживает период кардинальной трансформации, вызванной развитием онлайн-каналов продаж и растущими требованиями потребителей. «Мы видим огромный потенциал для развития этого сегмента», — сказал Костин.

По его словам, опираясь на опыт и финансовые ресурсы группы ВТБ, «Магнит» сможет выйти на качественно новый уровень своего развития.

По словам первого заместителя председателя правления ВТБ Юрия Соловьева, основным кандидатом на пост гендиректора «Магнита» сейчас является председатель совета директоров сети Хачатур Помбухчан. Его кандидатуру рассмотрит совет директоров, заседание которого состоится позднее 16 февраля.