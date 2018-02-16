Состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова (по предварительным оценкам Forbes) составляет не менее 1,7 млрд долларов.



Аудитория Telegram постоянно растет. В феврале 2016 года Дуров отчитался, что взята планка в 100 млн постоянных пользователей (с ежемесячной активностью), а в I квартале 2018-го ожидается 200 млн.

Исследование аналитической компании App Annie дает более скромную картину: Telegram приблизился к 100 млн пользователей лишь в IV квартале 2017 года. Именно столько пользователей было у Snapchat, когда в ходе IPO компанию оценили в 24 млрд долларов. Впрочем, у Snapchat и Telegram разная аудитория, поэтому напрямую их сравнивать нельзя.

Но даже по самым консервативным оценкам Forbes, Telegram стоит более 1 млрд долларов, а его создатель Павел Дуров — долларовый миллиардер с состоянием около 1,7 млрд долларов. И возможности роста еще не исчерпаны, отмечает издание.

Как сообщалось, Telegram хочет привлечь 1,2 млрд долларов для развития новой блокчейн-платформы с собственной криптовалютой. Компания обещает, что с помощью ее блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) предприниматели получат доступ к широкой аудитории пользователей мессенджера. Платежи внутри TON будут совершаться с помощью собственной криптовалюты. Telegram планирует, что TON будет полностью готова к середине 2019 года.