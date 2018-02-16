Российский журнал Forbes оценил состояние основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова в $1,7 млрд. В прошлогоднем рейтинге этот показатель составлял $950 млн. Даже по самым консервативным оценкам, мессенджер Telegram стоит более $1 млрд.

По прогнозам, состояние Дурова может вырасти еще сильнее, в том числе и в ходе запуска блокчейн-платформы TON для Telegram.

Аудитория Telegram постоянно растет. В феврале 2016 года Дуров отчитался, что взята планка в 100 млн постоянных пользователей (с ежемесячной активностью), а в I вартале 2018-го ожидается 200 млн.

Исследование аналитической компании App Annie дает более скромную картину: Telegram приблизился к 100 млн пользователей лишь в IV квартале 2017 года. Именно столько пользователей было у Snapchat, когда в ходе IPO компанию оценили в 24 млрд долларов.

Впервые Дуров попал в список богатейших бизнесменов России от Forbes в феврале 2016 года. Тогда его состояние оценивалось в $600 млн, он занял 135-е место в рейтинге богатейших людей России.