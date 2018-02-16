Федеральная налоговая служба в 2017 году смогла обеспечить уплату 101 млрд рублей пенсионных взносов, накопленных должниками-работодателями. Об этом в четверг со ссылкой на предварительные данные сказала глава Счетной палаты России Татьяна Голикова.



«Налоговая служба, это оперативные данные, окончательных пока нет, взыскала порядка 101 млрд рублей. Я считаю, что это очень успешная работа», — сказала она в кулуарах Российского инвестиционного форума, передает ТАСС.

По ее словам, налоговая служба усилила работу по взысканию задолженности по страховым взносам и взыскала сверх предусмотренных в бюджете ПФР 59 млрд еще 42 млрд рублей.

Согласно данным Счетной палаты, задолженность по взносам в ПФР по итогам 2017 года достигла 432,7 млрд рублей, из них более 91% перешли к Федеральной налоговой службе с передачей администрирования от ПФР.