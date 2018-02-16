Менеджмент «ФК Открытие» приостановил переговоры с QIWI об отмене сделки по передаче брендов «Точки» и «Рокетбанка» незадолго до объявления о санации. Об этом сказал RNS основатель QIWI Сергей Солонин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«По откату сделки нет переговоров с временной администрацией. Можно так сказать, что их нет. Это же не переговоры, это их решение, внутренней администрации. Мы не слышали, что у них такое решение там было. Потому что там нормальная коммерческая сделка, потому что они ищут темы там, где их нет. Там действительно у «Открытия» были какие-то сделки, которые, наверное, не носили экономический характер и которые будут откатывать. Но эта сделка готовилась полтора года, и она была очень коммерческой и обдуманной», — сказал он.

По словам Солонина, аналогичные переговоры с ЦБ сейчас не ведутся, а решение по данной сделке находится в ведении руководства банка «ФК Открытие»: «Я думаю, что решать будет все-таки новый менеджмент «Открытия».

«Я думаю, что у нас будет партнерство, успешное и долгое», — подвел итог Солонин.

В августе 2017 года QIWI выкупила у «Открытия» бренд и технологии «Рокетбанка» и сервиса для предпринимателей «Точка». Сумма сделки составила 700 млн рублей. При этом в ЦБ отмечали, что сделка была совершена до введения в банк временной администрации и может быть пересмотрена.