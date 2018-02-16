Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило небанковской кредитной организации — центральному контрагенту «Национальный Клиринговый Центр» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом. Рейтинг устойчивости НКЦ подтвержден на уровне «bbb», долгосрочный РДЭ в национальной валюте — на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом. Полный список рейтинговых действий приводится в релизе Fitch .

НКЦ — ключевая операционная «дочка» группы Московской биржи, выступающая центральным контрагентом на валютном, фондовом, товарном рынках, рынке РЕПО и рынке производных финансовых инструментов, указывают в агентстве. Напомним, что в ноябре прошлого года НКЦ получил статус центрального контрагента и перерегистрировался в качестве небанковской кредитной организации (до этого вел деятельность на основании банковской лицензии).

В Fitch поясняют, что подтверждение рейтинга устойчивости НКЦ отражает его чрезвычайно сильный кредитный профиль. Организация обладает высокой устойчивостью к потенциальным убыткам благодаря эффективному управлению и контролю, в основном краткосрочному характеру принятия рисков и высокому уровню кредитоспособности, который в числе прочего дополнительно поддерживается ограничением по уровню убытков (любые превышающие предельное значение убытки должны быть разделены с участниками рынка). Рейтинг устойчивости также отражает высокий уровень ликвидности НКЦ, хорошие финансовые результаты и контрцикличную базу фондирования, говорится в релизе.

Рейтинг устойчивости НКЦ на одну ступень выше суверенного рейтинга РФ («BBB-» с «позитивным» прогнозом): данная ситуация отражает мнение аналитиков о том, что благодаря эффективному риск-менеджменту организация сможет обслуживать свои обязательства даже в случае «серьезного суверенного и макроэкономического стресса». В частности, в Fitch полагают, что НКЦ ужесточит требования к обеспечению в случае усиления уровня стресса на рынке. В то же время кредитный профиль НКЦ тесно взаимосвязан с операционной средой и суверенным кредитным профилем.



Уровень долгосрочного РДЭ Национального Клирингового Центра в нацвалюте приравнен к его рейтингу устойчивости. Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте ограничен страновым потолком. В числе прочего Fitch отмечает высокую вероятность поддержки НКЦ со стороны государства с учетом важной роли организации в обеспечении функционирования внутреннего финансового рынка.

