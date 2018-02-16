Председатель правления Бинбанка Евгений Давыдович покинул свой пост.

«Сегодня официально — мой последний рабочий день в Бинбанке. Фактически же я отработал в должности и с полномочиями предправления три дня. После перехода Бинбанка в Фонд консолидации банковского сектора члены правления банка продолжили принимать участие в работе профильных комитетов — степень вовлеченности в принятие значимых решений по банку была близкой к нулевой», — написал он на своей странице в Facrbook.

Он признался, что последние полгода были самым необычным периодом его карьеры. «Как-то мне на глаза попалась цитата, над «псевдофилософской» структурой и примитивностью которой я сначала посмеялся. А потом в этой простоте даже увидел какую-то прелесть: «То, что привело тебя сюда, не может привести тебя туда. Иначе ты был бы там, а не здесь». После того, как мне в сотый раз задали вопрос, не жалею ли я, что все сложилось именно так, как сложилось, я решил отвечать именно этими словами», — поделился Давыдович.

«Если серьезно, то, оглядываясь назад, я могу точно сказать, что не жалею, что летом 2017 года принял приглашение акционеров Бинбанка возглавить банк. Хотя и разочарован, что проект обновления и развития одного из крупнейших частных российских банков, которым мне предложили заняться его акционеры, не получилось реализовать из-за сентябрьского решения ЦБ», — сообщил он.

При этом Давыдович не стал делиться своими профессиональными планами. «И не потому, что хочу создать интригу, а потому, что делиться пока толком и нечем — для начала я собираюсь немного отдохнуть и заняться приятными семейными хлопотами», — сказал он.

Ранее РБК сообщал о том, что на этой неделе правление санируемого банка покинут Евгений Давыдович, Александр Лукин, Александра Волченко.