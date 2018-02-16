Департамент исследований и прогнозирования Банка России рассказал о факторах риска повышения инфляции.

«Появились признаки разворота динамики инфляции на повышательную в течение 2018 года. По нашим оценкам, в последние месяцы происходит медленное ускорение с пониженных уровней месячных темпов роста потребительских цен на наиболее устойчивые категории товаров и услуг», — отметили авторы обзора «О чем говорят тренды», опубликованного на сайте Банка России.

Среди основных среднесрочных рисков роста инфляции эксперты выделили возможные резкие изменения в потребительском поведении, ускоряющийся рост потребительского кредитования, неустойчивость и рост инфляционных ожиданий, а также ситуацию на рынке труда.