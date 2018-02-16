Работодатели не стремятся брать на работу людей старше 45 лет, потому что такие сотрудники не могут стать драйвером развития. Такое мнение высказал генеральный директор компании «Финэкспертиза» Агван Микаелян в ходе дискуссии на сессии «Серебряная экономика» Российского инвестиционного форума.



«В любой компании, в любом бизнесе должны быть и более молодые, и более взрослые, но вы должны понимать, что после 45 лет все сотрудники становятся якорем, они не в состоянии быть супермотором. Компания, в которой средний возраст сотрудников больше 35 лет, обречена. Признайтесь, развитие без молодых невозможно. В 45 лет происходит накопление опыта, но это накопление никогда не может стать источником взрывного развития. Вы можете только воспроизвести то, что в молодом возрасте сделали. То, что работодатели не ищут тех, кто старше 45 лет, это абсолютно нормально», — сказал он.

По его мнению, люди старшего возраста должны заниматься воспитанием внуков и приусадебным хозяйством. Микаелян в начале своего выступления сказал, что ему самому 53 года и он не понимает, почему его «до сих пор не отправили на должность советника или совсем не выгнали».