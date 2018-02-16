Работодатели не стремятся брать на работу людей старше 45 лет, потому что такие сотрудники не могут стать драйвером развития. Такое мнение высказал генеральный директор компании «Финэкспертиза» Агван Микаелян в ходе дискуссии на сессии «Серебряная экономика» Российского инвестиционного форума.
Работодатели не стремятся брать на работу людей старше 45 лет, потому что такие сотрудники не могут стать драйвером развития. Такое мнение высказал генеральный директор компании «Финэкспертиза» Агван Микаелян в ходе дискуссии на сессии «Серебряная экономика» Российского инвестиционного форума.
«В любой компании, в любом бизнесе должны быть и более молодые, и более взрослые, но вы должны понимать, что после 45 лет все сотрудники становятся якорем, они не в состоянии быть супермотором. Компания, в которой средний возраст сотрудников больше 35 лет, обречена. Признайтесь, развитие без молодых невозможно. В 45 лет происходит накопление опыта, но это накопление никогда не может стать источником взрывного развития. Вы можете только воспроизвести то, что в молодом возрасте сделали. То, что работодатели не ищут тех, кто старше 45 лет, это абсолютно нормально», — сказал он.
По его мнению, люди старшего возраста должны заниматься воспитанием внуков и приусадебным хозяйством. Микаелян в начале своего выступления сказал, что ему самому 53 года и он не понимает, почему его «до сих пор не отправили на должность советника или совсем не выгнали».
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