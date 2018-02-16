Компания Diners Club запустила возможность бесплатного подключения к Wi-Fi по всему миру для держателей своих премиальных карт. Об этом накануне сообщили в банке «Русский Стандарт», для клиентов которого стала доступна данная опция.

Напомним, «Русский Стандарт» в октябре прошлого года сообщил о сохранении статуса единственного эмитента и эквайера карт Diners Club в России.

В банке указывают, что новый сервис реализован через мобильное приложение Diners Club: держателям карт необходимо установить его на смартфон, чтобы бесплатно подключаться к Wi-Fi в аэропортах, самолетах, поездах, отелях, кафе и других общественных местах как в России, так и за рубежом.

Благодаря новому сервису клиентам Diners Club International доступен бесплатный и безлимитный Интернет через более чем 65 млн точек для подключения Wi-Fi в 120 странах мира, подчеркивается в релизе.



Воспользоваться сервисом можно даже на борту самолета, находящегося в воздухе. Беспроводной доступ в Интернет доступен клиентам Diners Club в самолетах авиакомпаний Aer Lingus, Aero Mexico, Air Austral, Air Berlin, Air Canada, Air Serbia, Alaska Airlines, Alitalia, American Airlines, Austrian Airlines, Delta Airlines, Etihad Airways, Eurowings, GOL Airlines, Hainan Airlines, Japan Airlines, Kenya Airways, KLM, Level, Lufthansa, Malindo Air, Singapore Airlines, Swiss International, United Airlines, Virgin America, Virgin Atlantic, WestJet. На некоторых рейсах опция по подключению к Wi-Fi может отсутствовать по техническим причинам.