Денежная база РФ в узком определении на 9 февраля составила 9 трлн 416,1 млрд рублей. Такие данные приводятся на сайте Центробанка.

По состоянию на 2 февраля 2018 года показатель равнялся 9 трлн 308,4 млрд рублей и, таким образом, за неделю вырос на 107,7 млрд рублей.



Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в ЦБ. Еженедельные значения показателя приводятся на конец отчетных дат.