Акции «Магнита» упали в цене на торгах Московской биржи 16 февраля более чем на 6,6%.



Инвесторы активно распродают бумаги ретейлера после новости о том, что его основатель и главный акционер Сергей Галицкий продал 29,1% акций банку ВТБ. Сам Галицкий на инвестиционном форуме в Сочи сообщил, что сумма сделки составила 138 млрд рублей: таким образом, госбанк заплатит по 4,6 тыс. рублей за акцию. Это на 4% ниже уровня закрытия предыдущего дня, 15 февраля. У самого Галицкого останется 3% акций «Магнита», а ВТБ станет крупнейшим акционером ретейлера.

«Акции «Магнита» падают, поскольку ожидается, что пакет будет продан непрофильному инвестору по цене гораздо ниже рыночной. Котировки бумаг стремятся к уровню, по которому пройдет сделка», — говорит аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Кроме того, по его словам, скорее всего, не будет оферты миноритариям — это воспринимается рынком негативно. «Плохое начало для нового акционера. С высокой вероятностью инвесторы в акции «Магнита» больше не будут готовы покупать их с апсайдом к рынку даже в случае улучшения показателей. Это негативно повлияет на котировки в долгосрочной перспективе», — предупреждает аналитик.

«Инвесторов пугает неопределенность, потому что до этого им был понятен вектор развития ретейлера. Что будет сейчас — неизвестно, ведь для многих эта компания была очень тесно связана с личностью ее основателя Галицкого», — комментирует начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимир Веденеев. Он отмечает, что акции продают нерезиденты. «Не секрет, что это была любимая бумага в потребительском секторе у крупных фондов, которые держали в ней большие позиции. Поэтому сейчас котировки так резко отреагировали», — говорит управляющий.

Котировки расписок «Магнита» на Лондонской бирже 16 февраля на 14:00 мск обвалились на 9,32% и торгуются в районе 17,7 доллара. Накануне бумаги компании стоили 19,6 доллара.

«Вопросов больше, чем ответов, поэтому я даже не знаю, продавать или нет «Магнит», — признался порталу Банки.ру трейдер крупной инвесткомпании на условиях анонимности. Он говорит, что падение котировок было вызвано больше психологическим фактором, и не исключает, что после коррекции стоимость акций двинется вверх. Такого же мнения придерживается старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук. «Некоторых инвесторов может огорчить выход из капитала основателя компании. На наш взгляд, волноваться не стоит: сильный банк ВТБ может дать «Магниту» толчок для дальнейшего развития. На следующей неделе мы ожидаем восстановления этой бумаги. В перспективе «Магнит» может увеличить дивиденды и провести buy-back, что позитивно скажется на капитализации», — отмечает Ткачук в своем обзоре.

Не исключено, что банк сам займется развитием компании. Ткачук напоминает, что у ВТБ уже есть пакет акций другого ретейлера — «Ленты». По данным последней отчетности, речь идет примерно о 4% акций. Однако в перспективе ВТБ может продать пакет акций «Магнита» стратегическому инвестору. Косвенно это уже подтвердил глава банка Андрей Костин, заявивший в кулуарах сочинского инвестиционного форума, что банк не планирует вечно владеть акциями ретейлера. «В среднем наши инвестиции — более двух лет и менее пяти. Например, Пулково мы купили в 2009 году и вышли в 2015—2016 годах, но до сих пор остаемся миноритарным акционером. «Ленту» мы в 2009 году купили, у нас до сих пор несколько процентов есть — это длинные инвестиции», — приводит слова первого заместителя председателя ВТБ Юрия Соловьева РБК .

«Я полагаю, что негатив для миноритариев «Магнита» и ВТБ закончился… Я ожидаю резкого спекулятивного роста бумаг «Магнита» и ВТБ до конца дня. Купить контроль в одной из крупнейших торговых сетей за половину его годовой выручки — большая удача. У «Магнита» сейчас не особо высокая долговая нагрузка — менее двух EBITDA, а по ряду мультипликаторов он стоит дешевле Х5», — отмечает начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Спекулятивный отскок в бумагах «Магнита» и ВТБ, по его мнению, может быть значительным и способен продолжаться несколько недель.

Таким образом, исходя из мнения аналитиков можно предположить, что, возможно, сейчас один из самых удачных моментов для покупки акций «Магнита». Тем более что стоимость акций компании находится на минимальных значениях с конца 2012 года. С осени прошлого года бумаги подешевели почти на 50%.

Котировки активно снижались после публикации результатов за III квартал 2017 года: чистая прибыль «Магнита» за девять месяцев снизилась на 32%, также катализатором распродаж послужила новость о распродаже пакета акций принадлежащей Галицкому компании Lavreno Limited. Буквально за один день капитализация компании упала на 10%.

Годовой рост выручки «Магнита» был ниже ожиданий, и это также не прибавило оптимизма инвесторам. В то же время у главного конкурента компании — X5 Retail Group этот показатель увеличился на 25%.

В планах этого года у «Магнита» увеличение выручки на 7—9%. Аналитики Промсвязьбанка в своем обзоре отмечают, что пока компания, с учетом смены основного акционера, не обозначит стратегию дальнейшего развития, перспективы роста стоимости акций «Магнита» остаются неопределенными. В Райффайзенбанке полагают, что «Магнит» может перейти к более агрессивным сделкам по слиянию/поглощению для ускорения темпов развития, что может повлечь увеличение долговой нагрузки.

«Очень важно, какая будет стратегия дальнейшей экспансии. В долгосрочной перспективе актив хороший, но вопрос, как им будут управлять», — подтверждает Нигматуллин из «Открытие Брокера». По его словам, слабые результаты ретейлера временные и связаны с кризисом и одновременной реновацией сети. Все это приводит к снижению выручки у сопоставимых магазинов. Однако, не исключает аналитик, уже в III квартале этого года инвесторы могут увидеть положительный экономический эффект от реновации и ускорения открытия новых магазинов. «Кроме того, к росту капитализации компании может привести дальнейшая экспансия сети в регионах посредством M&A», — добавил Нигматуллин.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru