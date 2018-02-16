Японская криптовалютная биржа Coincheck представила FSA отчет, содержаший план действий, которые компания предпримет для улучшения своих бизнес-процессов.

Основные четыре направления улучшения работы Coincheck направлены на расследование фактов и причин произошедшего инцидента, предоставление надлежащей поддержки клиентам, усиление мер безопасности для противодействия системным рискам и принятие новых мер по управлению рисками и для предотвращения возникновения подобных инцидентов в будущем, сообщает ForkLog .

Напомним, после одного из крупнейших в истории криптовалют взлома, FSA обязало руководство биржи усилить надежность систем безопасности и до 13 февраля предоставить ведомству отчет о проделанной работе.