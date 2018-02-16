Чешские компетентные органы передали в Россию предпринимателя Бориса Трунова, обвиняемого в хищении 15 млн рублей у ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц». Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, передача Трунова российским правоохранительным органам состоялась в пятницу в аэропорту Праги.

Ранее, 4 января 2015 года, Трунов был задержан на территории Чехии по запросу Генеральной прокуратуры РФ. 30 января 2015 года российская сторона передала в чешское Министерство юстиции запрос на выдачу бизнесмена для привлечения к уголовной ответственности. Запрос был удовлетворен компетентными органами Чехии 22 января 2018 года.

Трунов обвиняется в совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (в редакции федерального закона от 7 марта 2011 года №26-ФЗ), — в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Как полагает следствие, Трунов, являясь единственным участником и финансовым директором ООО «Компания «Сибирь», в период с мая по октябрь 2007 года представил в факторинговую компанию «Еврокоммерц» подложные документы для заключения договоров факторингового обслуживания. Обманув партнеров, он похитил денежные средства на сумму более 15 млн рублей.

Уголовное дело находится в производстве главного следственного управления Главного управления МВД России по Красноярскому краю.

В отношении Трунова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Фактический прием указанного лица по поручению Генпрокуратуры осуществляют Федеральная служба исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД России.