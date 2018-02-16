Банк России 16 февраля зарегистрировал новую платежную систему «Моментом» и ООО «РСМП» в качестве ее оператора. Сведения об этом содержатся в реестре операторов платежных систем.

У системы два расчетных центра: Московский Индустриальный Банк и банк «ЦентроКредит». Платежным клиринговым центром и операционным центром значится РСМП.



Выступающее оператором новой системы ООО «РСМП» было создано летом 2017 года, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Компания зарегистрирована в Москве с уставным капиталом 1 млн рублей. Учредителем значится физлицо — Алехина Юлия Сергеевна. Она же является генеральным директором ООО. Основным видом деятельности компании указано «прочее денежное посредничество», дополнительными — «деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)» и «предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность».