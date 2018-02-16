В IV квартале 2017 года ставки по долгосрочным кредитам населению достигли исторических минимумов благодаря низкой инфляции и уменьшению ключевой ставки Банка России. Большую роль играет также высокий уровень конкуренции на рынке банковских услуг, говорится в очередном выпуске информационно-аналитического материала «Условия банковского кредитования», размещенном на сайте ЦБ.



В банках отмечается рост спроса на долгосрочные ипотечные и потребительские кредиты, а также на рефинансирование существующей кредитной задолженности.

Сложившиеся в настоящее время ценовые условия дают заемщикам хорошую возможность уменьшить текущие процентные платежи по кредиту, снизив тем самым долговую нагрузку. Для банков развитие программ рефинансирования кредитования населения также выгодно. Они могут расширить свою клиентскую базу за счет заемщиков с положительной кредитной историей.

Банки пока не готовы существенно смягчать неценовые условия кредитования и сохраняют осторожный подход к отбору заемщиков. Вместе с тем текущие условия банковского кредитования не препятствуют плавному росту кредитных портфелей банков, отмечается в обзоре.