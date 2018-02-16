Законодательное регулирование рынка криптовалют может снизить его привлекательность для злоумышленников, но при этом повлечет за собой повышение их активности в области дистанционных платежных сервисов. Об этом говорится в обзоре несанкционированных переводов денежных средств за 2017 год, подготовленном «ФинЦЕРТом» Банка России.

«Вместе с тем нисходящие тренды в числе и объеме несанкционированных операций свидетельствуют о некотором снижении активности злоумышленников, объяснением чему может являться активное развитие криптовалют и переключение интереса на них. Законодательное регулирование соответствующего рынка может снизить его привлекательность для злоумышленников, что, возможно, повлечет за собой повышение их активности в области дистанционных платежных сервисов и, как следствие, увеличение количества и объема несанкционированных операций», — указано в документе.