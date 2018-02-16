Банк России готов обсуждать с рынком ограничения для неквалифицированных инвесторов по инвестициям в проекты ICO и проекты краудфандинговых платформ в связи с законопроектом о регулировании краудфандинговых платформ. Об этом советник первого зампреда ЦБ РФ Степан Кузнецов заявил на Российском экономическом форуме в Сочи.



«Наш закон не про блокчейн и криптовалюту. Мы используем два термина токена и смартконтракты. Надо понимать, что токены не привязаны к технологии блокчейна. Мы будем защищать инвесторов — неквалифицированных граждан. Здесь будут вводиться лимиты — лимиты на один проект, на год, от годового дохода. Мы хотим обсудить с рынком, на каких критериях остановиться», — отметил Кузнецов.

При этом озвученную ранее неоднократно сумму ограничения в 50 тыс. рублей он назвал лишь одним из вариантов ограничения.

Напомним, согласно опубликованному ЦБ проекту закона «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)» , в категорию квалифицированных входят инвесторы с опытом работы на рынке не менее трех лет или суммой на счете не менее 6 млн рублей. Сумма инвестиций одного инвестора в один инвестиционный проект с использованием инвестплатформы в течение календарного года не может превышать 50 тыс. рублей. Общая сумма инвестиций одного инвестора во все инвестиционные проекты с использованием инвестиционных платформ в течение календарного года не может превышать 500 тыс. рублей. Общая сумма инвестиций, привлеченных одним лицом с использованием инвестиционных платформ, в течение календарного года не может превышать 200 млн рублей. Оператор инвестплатформы обязан контролировать соблюдение этих ограничений в отношении проектов, которые предлагает для инвестирования.