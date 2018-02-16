Отрицательная разница между активами и обязательствами вологодского банка «Северный Кредит», чья лицензия была отозвана 29 декабря 2017 года, составляет более 5,1 млрд рублей, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦБ.

Активы банка на дату отзыва лицензии оцениваются по итогам обследования в сумму около 2,875 млрд рублей, в том числе чистая ссудная задолженность — в 1,89 млрд. Соответствующие суммы, прописанные в бухгалтерском балансе банка, — 3,102 млрд и 2,096 млрд рублей соответственно.

Обязательства банка составляют 8,004 млрд рублей. Обязательства перед клиентами, не являющимися кредитными организациями, равны 5,854 млрд, в том числе перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями — чуть менее 4,161 млрд. Объем средств кредитных организаций превышает 1,987 млрд рублей.

Таким образом, «дыра» в балансе «Северного Кредита» превышает 5,129 млрд рублей. ЦБ сообщает, что Арбитражный суд Вологодской области 26 января принял заявление регулятора о признании банка банкротом.

Объясняя отзыв лицензии у кредитной организации, ЦБ указывал, что в ходе проводимой им инспекционной проверки был установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг. «Надлежащая оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала). Договор о приобретении ценных бумаг заключен временно исполняющим обязанности руководителя кредитной организации и имеет признаки «схемных» операций. Таким образом, недобросовестные действия руководства КБ «Северный Кредит», осуществленные в целях крупномасштабного вывода активов, привели к краху финансового учреждения», — отмечал регулятор.

За несколько дней до отзыва лицензии «Северный Кредит» на своем сайте сообщил об исчезновении руководства .



Агентство по страхованию вкладов на днях отчиталось о выплате вкладчикам «Северного Кредита» 93,7% общей суммы страхового возмещения. Компенсации на сумму порядка 3,8 млрд рублей получили более 14,7 тыс. человек.