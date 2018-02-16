На российском рынке наличной иностранной валюты в конце 2017 года наблюдалось увеличение активности населения как по ее покупке, так и по продаже, носившее сезонный характер. Об этом говорится в опубликованном Центробанком в пятницу «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в декабре 2017 года».

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) увеличился в декабре по сравнению с ноябрем на 26% в долларовом эквиваленте и составил 6,5 млрд долларов. Спрос был меньше, чем в декабре 2015 и 2016 годов, на 16% и 3% соответственно. Спрос населения на доллары по сравнению с ноябрем-2017 вырос на 22%, на европейскую валюту — на 37%, составив 4,6 млрд и 1,9 млрд долларов соответственно.

Объем покупки населением наличной валюты в банках вырос на 17% до 3,3 млрд долларов. Долларов было куплено на 12% больше, чем месяцем ранее, евро — на 31%. С валютных счетов в банках физические лица сняли 3,2 млрд долларов (плюс 37% к ноябрю).

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной инвалюты) в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем увеличилось на 20% до 4,3 млрд долларов (минус 36% и 11% к декабрю 2015 и 2016 годов соответственно). Совокупное предложение населением долларов США по сравнению с ноябрем прошлого года увеличилось на 22%, евро — на 16% до 3,1 млрд и 1,1 млрд долларов соответственно.

В декабре-2017 населением было продано уполномоченным банкам 1,5 млрд долларов наличной иностранной валюты (плюс 15% к ноябрю). Продажи долларов выросли на 16%, евро — на 13%. На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами было зачислено 2,8 млрд долларов наличной валюты (плюс 23%).

Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в декабре на 39% по сравнению с ноябрем и составил 2,2 млрд долларов. Чистый спрос на доллары увеличился на 23%, на европейскую валюту — почти в два раза.

Как и в предыдущие месяцы, объем розничных валютных переводов из России без открытия счета превышал поступление валюты в страну через этот канал. В декабре 2017 года относительно ноября сальдо таких переводов уменьшилось на 6% до 0,3 млрд долларов.



В декабре 2017 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 5,8 млрд долларов, что на 61% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов вырос на 61%, европейской валюты — на 63%. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны банками, в декабре текущего года по сравнению с ноябрем уменьшился на 19% до 0,5 млрд долларов.