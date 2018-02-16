По данным Technews, Bitmain собирается выпустить ASIC-майнер E3 для Ethereum во втором или третьем квартале 2018.

Сообщается, что каждый майнер будет укомплектован 3-мя платами. На каждой плате будет 6 процессоров ASIC, каждый из которых имеет 32 ГБ памяти DDR3 емкостью 1 ГБ. На одном майнере F3 будет 72 Гбайта памяти DRAM.

Примерная цена устройства будет колебаться в районе 2000-3000 долларов США. А хешрейт составит 200-220 MH/s, хотя если верить спецификациям, то мощность устройства должна быть больше, сообщает Altcoin .