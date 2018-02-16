Бинбанк в ходе заседания в Арбитражном суде Москвы в четверг предложил «Пересвету» заключить мировое соглашение по иску на 1,36 млрд рублей. Суд соглашение утвердил, пишут «Ведомости».



«Пересвет» признал задолженность по банковской гарантии, заявил в суде представитель Бинбанка. «Мы, в свою очередь, отказываемся от (взыскания. — Прим. ред.) неустойки и предоставляем рассрочку по исполнению», — добавил он.

Если «Пересвет» не исполнит условия мирового соглашения, он должен будет выплатить также неустойку. «Данные условия были согласованы в том числе и с регулятором, и с банком-санатором, но мы исходим из того, что просрочки не будет», — заявил в суде представитель «Пересвета».

Полный текст определения суда будет изготовлен 22 февраля, объявил судья.

Бинбанк подал иск к банку «Пересвет» в декабре прошлого года. В качестве третьего лица привлечено ООО «Ярконта». Обе кредитные организации находятся в процессе финансового оздоровления. Санацией Бинбанка занимается Фонд консолидации банковского сектора, а «Пересвета» — Всероссийский Банк Развития Регионов.